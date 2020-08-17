Google тестирует в Chrome новую функцию для экономии заряда батареи

Одной из проблем браузера Google Chrome является его «прожорливость», что сильно отражается на времени автономной работы ноутбука.

Сообщается, что компания Google тестирует новую функцию Battery-Savings Meta Tag, которая должна уменьшить энергопотребление веб-обозревателя. Планируется, что реализовываться она будет не только в самом браузере, но и на сайтах.

Функция позволит сайтам рекомендовать браузеру различные меры по экономии заряда аккумулятора. Это может быть снижение частоты кадров для видео или анимаций или общее замедление выполнения различных скриптов. Также сайты смогут изменять свое поведение в зависимости от настроек экономии заряда батареи.

Новая функция появится в Chrome 86 и 87.