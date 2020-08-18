18.08.2020

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Google тестирует отметку «Fast Page» («Быстрая страница») в Chrome для Android

Google Chrome

Компания Google анонсировала новую функцию, которая будет помечать оптимизированные страницы специальной отметкой «Fast Page» («Быстрая страница»). Нововведение уже тестируется в бета-версии Chrome 85 для Android.

Отметка Fast Page означает, что вы перешли на страницу, которая на протяжении долгого времени обеспечивала быстрый доступ для других пользователей. Данные по статистике производительности могут использоваться не только с конкретной, но и с аналогичных страниц сайта. Маркировка основана на метрике Core Web Vitals.

Для того чтобы узнать, есть ли на странице отметка от Google, необходима тапнуть и немного подержать палец на ссылке, по которой вы собираетесь перейти.

В перспективе планируется, что страницы с отметкой Fast Page будут выводиться выше в поисковой выдаче Google. Поэтому, чтобы оставаться в топе поиска, разработчикам выгоднее оптимизировать свои сайты для Core Web Vitals.

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