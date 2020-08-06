Google объявила сроки закрытия сервиса Play Music

Компания Google еще в мае сообщала о скором закрытии сервиса Play Music и предоставила пользователям возможность перенести свои музыкальные библиотеки в YouTube Music. Теперь известны более точные сроки. Google заявила, что замена произойдет до декабря текущего года.

Первыми с закрытием музыкального сервиса столкнутся пользователи из Новой Зеландии и Южной Африки — в этих странах Play Music прекратит свою работу уже в следующем месяце. В остальных регионах владельцы аккаунтов Google получат отсрочку до октября этого года, при этом сохраненные музыкальные библиотеки будут доступны до декабря.

Некоторые функции исчезнут раньше указанных сроков. В частности, уже в текущем месяце будет невозможна покупка и предварительный заказ песен, а платная активная подписка будет автоматически отменена по завершении срока ее действия. В качестве стимула для перехода на YouTube Music компания предлагает ряд новых функций — в том числе обновленную страницу плеера, вкладку «Обзор», удобное создание плейлистов, а также интеграцию с платформами Android TV и Google Assistant.