Google Meet теперь можно транслировать на телевизорах через Chromecast

Разработчики Google добавили в сервис Meet поддержку трансляции конференций на устройства Chromecast, а также телевизоры с поддержкой этой технологии. Это реализовано за счет использования камеры, микрофона и аудиоустройства компьютера пользователя.

По мнению разработчиков, расширение поддержки Meet на большее количество устройств является правильным шагом, особенно на фоне значительно выросшей за время пандемии коронавируса популярности сервиса. Ранее возможность использования Meet появилась на некоторых smart-дисплеях с поддержкой голосового помощника Google Ассистент, таких как Nest Hub Max.

Чтобы транслировать вызовы Meet на экран телевизора, пользователю потребуется установить последнюю версию браузера Chrome на свой компьютер или ноутбук, а также обновить программное обеспечение Chromecast.

Пользователи могут запускать трансляцию новых видеочатов на телевизоре или же переводить на большой экран уже начатые беседы.