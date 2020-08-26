Google добавила в браузер Chrome несколько новых функций

Компания Google начала распространение очередного обновления браузера Chrome.

Загрузка веб-страниц станет на 10% быстрее, а неактивные фоновые вкладки будут потреблять меньше ресурсов компьютера. Помимо этого, Chrome получил несколько новых функций.

Одно из анонсированных нововведений ориентировано на пользователей, работающих с большим количеством открытых вкладок. Теперь их можно объединять в группы, присваивая им названия и разворачивать при необходимости. Эта функция уже вышла из стадии бета-тестирования и стала общедоступной. Компания сообщает, что именно эта функция больше всего заинтересовала пользователей бета-версии Chrome.

Для устройств с сенсорным экраном Google переработала интерфейс вкладок, сделав их более крупными. Кроме того, в Chrome теперь можно редактировать и сохранять PDF-файлы, а при повторном их открытии пользователь сможет продолжить работу с того места, на котором остановился. Эта возможность будет внедряться постепенно в течение следующих нескольких недель.

Пользователи Android-версии браузера получили функцию упрощенного обмена URL-адресами, позволяющую быстро делиться ссылками.

Также можно будет распечатать страницу или создать QR-код для сканирования или загрузки. Такая возможность появится и в десктопной версии Chrome — она будет активироваться с помощью нового значка QR в адресной строке браузера.

Некоторые из анонсированных функций появятся в версии Chrome 85 уже сегодня. В списке готовящихся изменений числятся снижение потребления ресурсов фоновыми вкладками, переход приложения на 64-разрядную версию на платформе Android, а также другие функции.