Google Career Certificates — программа экспресс-обучения IT. 4 года вуза за 6 месяцев

Компания Google запустила новую программу обучения — Google Career Certificates. Этот набор курсов должен помочь пользователям получить необходимую квалификацию в высокооплачиваемых и быстрорастущих областях, не посещая университет. Курсы длятся около шести месяцев и будут стоить дешевле традиционного обучения в колледже.

Старший вице-президент по глобальным связям Google Кент Уокер (Kent Walker) отметил, что компания будет рассматривать новые сертификаты как эквивалент диплома о четырехлетнем образовании в университете для соответствующих должностей.

Многие кандидаты усомнились, что работодатели по достоинству оценят программу сертификации Google. Программу даже назвали «денежным рэкетом», аргументируя это тем, что далеко не все выпускники получат работу в Google, а остальным придется вернуться в колледж. Чтобы развеять сомнения, Google учредил консорциум из более чем 50 работодателей, которые готовы принять на работу выпускников программы сертификации Google. В консорциум уже входят Walmart, Intel, Sprint, Bank of America, PNC, Best Buy, H&R Block, Hulu, Infosys и Sam’s Club.

Google утверждает, что его программы сертификации «не зависят от продукции Google и должны помочь людям найти работу в любой компании и в любом секторе». Компания приглашает работодателей с различными требованиями к найму подать заявку на присоединение к консорциуму.