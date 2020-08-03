04.08.2020

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GMK 4K mini PC — сверхкомпактный настольный ПК

GMK 4K mini PC

Состоялся анонс нового сверхкомпактного настольного компьютера GMK 4K mini PC. По заявлению производителя, он является самым производительным ПК среди компактных устройств. Габариты составляют всего 2,4 х 2,4 х 1,7 дюйма.

Основой служит процессор Intel Celeron J4125 с активным охлаждением. Для сравнения, размеры Chuwi LarkBox примерно те же, а в его основе лежит Celeron J4115.

GMK 4K mini PC оснащен 8 Gb оперативной памяти, SSD объемом 128 Gb, Wi-Fi 5, портами USB-C, USB 3.0 (x2), HDMI, аудиоразъемом и слотом для microSD. Производитель отмечает, что у ПК самый маленький блок питания в классе.

Стоимость новинки составляет 230 долларов. Продажи стартуют 12 сентября.

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