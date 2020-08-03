GMK 4K mini PC — сверхкомпактный настольный ПК

Состоялся анонс нового сверхкомпактного настольного компьютера GMK 4K mini PC. По заявлению производителя, он является самым производительным ПК среди компактных устройств. Габариты составляют всего 2,4 х 2,4 х 1,7 дюйма.

Основой служит процессор Intel Celeron J4125 с активным охлаждением. Для сравнения, размеры Chuwi LarkBox примерно те же, а в его основе лежит Celeron J4115.

GMK 4K mini PC оснащен 8 Gb оперативной памяти, SSD объемом 128 Gb, Wi-Fi 5, портами USB-C, USB 3.0 (x2), HDMI, аудиоразъемом и слотом для microSD. Производитель отмечает, что у ПК самый маленький блок питания в классе.

Стоимость новинки составляет 230 долларов. Продажи стартуют 12 сентября.