Galaxy M51: квадрокамера и аккумулятор 7000 мА·ч

Компания Samsung анонсировала смартфон среднего уровня Galaxy M51, главной особенностью которого стал аккумулятор на 7000 мА·ч. Новинка появилась в немецком разделе сайта Samsung.

Аппарат оснащен дисплеем Infinity-O Super AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+.

Модель восьмиядерного процессора новинки производитель не раскрывает, предположительно это Snapdragon 730. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, флеш-накопитель вместимостью 128 Gb можно расширить картой microSD.

На тыльной части смартфона установлена квадрокамера, в которую входят 64 Мп датчик (f/1.8, угол обзора 81°), 12 Мп модуль с широкоугольной оптикой (f/2.2, 123°), 5 Мп макромодуль (f/2.4) и 5 Мп датчик глубины. Селфи-камера разрешением 32 Мп расположена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.

Ключевой особенностью гаджета стал мощный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, есть поддержка 25-ваттной подзарядки. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 163,9 x 76,3 x 9,5 мм.

Смартфон Samsung Galaxy M51 уже доступен для предварительного заказа в Германии по цене 360 евро. Предложенные цветовые исполнения – белый и черный. Дата начала продаж будет объявлена позднее.