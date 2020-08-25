Функции нового Galaxy Note20 стали доступны на Galaxy S20

Одновременно со смартфонами серии Galaxy Note20 был представлен обновленный пользовательский интерфейс One UI 2.5, включающий ряд новых функций. Теперь эти изменения доступны не только на новейших флагманах Samsung.

Компания выпустила обновление программного обеспечения, которое делает интерфейс One UI 2.5 доступным на устройствах серии Galaxy S20, предоставляя большему количеству пользователей расширенные возможности для работы и игр.

Пользователям гаджетов серии Galaxy S20 стали доступны следующие возможности:

Съемка в формате 8K с частотой 24 кадра в секунду и соотношением сторон 21:9 позволяет придать видео кинематографический эффект.

Режим Pro Video дает возможность управлять направлением микрофона смартфона, чтобы улавливать определенные звуки во время съемки. В сочетании с Galaxy Buds Live можно использовать наушники в качестве профессионального петличного микрофона, чтобы минимизировать фоновый шум и записывать кристально чистый звук.

Обновление Samsung Notes позволяет делать многие задачи быстрее. С помощью аудиозакладок можно синхронизировать заметки с аудиозаписями лекций или встреч, что позволяет выбрать раздел написанного для воспроизведения соответствующего аудио или пролистывать аудиозаписи, чтобы увидеть заметки.

Samsung Notes также позволяет импортировать файлы формата PDF и оставлять заметки прямо в них, что упрощает просмотр и редактирование документов на ходу.

При работе с несколькими устройствами, функция автоматического сохранения и синхронизации Samsung Notes позволяет быстро получать доступ к заметкам на Galaxy S20, планшете и ПК.

Режим Samsung DeX предоставляет возможность подключить Galaxy S20 к Smart TV по беспроводной сети и использовать большой экран для работы и игр.

Samsung DeX также позволяет использовать Galaxy S20 в качестве тачпада для управления вторым дисплеем с помощью жестов. Например, с помощью действия тремя пальцами вверх можно увидеть недавно открытые приложения, вниз – вернуться на главный экран, а влево или вправо — переключаться между приложениями.

Появилась возможность легко делиться паролем Wi-Fi, к которому подключен смартфон, с ближайшими устройствами Galaxy, которые есть в списке контактов. Новая функция Wi-Fi также показывает скорость соединений в окружении, чтобы быстро найти то, что соответствует потребностям.

С помощью приложения «Напоминание» теперь можно заранее установить время и место для предстоящих встреч и задач.

Обновленный интерфейс One UI 2.5 станет постепенно доступен и на других устройствах Galaxy.