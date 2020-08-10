Фото геймпада Xbox Series X подтверждают существование неанонсированной консоли Xbox Series S

В сети давно распространяется информация, что компания Microsoft готовит две консоли следующего поколения Xbox. Пока официально анонсирована только Xbox Series X (кодовое название Anaconda). Вторая консоль проходит под кодовым названием Lockhart. Ожидается, что она будет более доступной по сравнению с Xbox Series X и будет называться Xbox Series S.

Существование консоли Xbox Series S было подтверждено благодаря просочившимся в сеть фотографиям розничной упаковки беспроводного контроллера Xbox следующего поколения.

Ресурс The Verge считает, что новую модель представят до конца этого месяца. Официального подтверждения по выпуску второй приставки пока нет.