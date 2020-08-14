Fortnite была удалена из Google Play и App Store. Скандал нарастает

Стремительно развиваются события вокруг сверхпопулярной игры Fortnite, разработчики которой в лице компании Epic Games предложили покупать используемые в игре виртуальные деньги V-bucks через прямые платежи, а не через расчеты в соответствующих магазинах приложений. Это позволило снизить стоимость внутриигровой валюты, так как в случае прямых платежей пользователи не платят комиссии Google и Apple.

Так, например, размер комиссии в App Store составляет около 30%. В Google Play 1000 V-bucks предлагаются за 10 долларов при покупке через магазин Google Play, и 8 долларов через прямой платеж Epic. Безусловно, это определило выбор пользователей в пользу решения Epic Games, но очень не понравился Google и Apple. Поэтому очень быстро после внедрения прямых платежей игру забанили сначала в App Store, а потом и в Google Play. Причем с едва ли не одинаковой формулировкой — за нарушение общих правил, которые применяются ко всем разработчикам, и которые призваны обеспечить безопасность магазинов приложений для пользователей.

В самой Epic Games с баном не согласны. В компании уже оформили жалобу на Apple, назвав ее действия «антиконкурентными», и подали иск против Google в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства. Официальный комментарий Google звучит следующим образом: «Для разработчиков игр, которые решили использовать Play Store, у нас есть последовательные политики, справедливые по отношению к разработчикам и обеспечивающие безопасность магазина для пользователей. Хотя Fortnite по-прежнему доступен для Android, мы больше не можем распространять его через Google Play, потому что приложение нарушает правила магазина. Однако мы рады возможности продолжить наши обсуждения с Epic и вернуть Fortnite в Google Play».