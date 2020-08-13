Fortinet представляет первый в мире гипермасштабируемый межсетевой экран

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, представляет первый в мире гипермасштабируемый межсетевой экран FortiGate 4400F, устанавливая новую планку для рейтингов Security Compute Ratings, обеспечивая беспрецедентную производительность, масштабируемость и безопасность в одном устройстве для удовлетвретворения растущих потребностей бизнеса. FortiGate 4400F оснащен новейшим сетевым процессором Fortinet седьмого поколения (NP7), предлагающим аппаратное ускорение, что делает его единственным сетевым межсетевым экраном, который достаточно быстр для защиты гипермасштабируемых центров обработки данных и сетей 5G.

«Fortinet продолжает раздвигать границы производительности аппаратного ускорения, чтобы обеспечить конвергенцию безопасности и сети — то, что мы называем подходом, основанным на безопасности (Security-driven Networking). Межсетевой экран FortiGate 4400F обеспечивает беспрецедентную масштабируемость и производительность, которые в 13 раз превосходят показатели сопоставимых продуктов. FortiGate 4400F — единственное решение, способное защитить гипермасштабируемые центры обработки данных и сети 5G, и является лидером в отрасли в области безопасности центров обработки данных» — отметил Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Современные организации, занимающиеся инновациями в цифровой сфере, сталкиваются с растущими и зачастую непредсказуемыми потребностями в ресурсах, которые быстро опережают возможности их решений по обеспечению безопасности. В результате безопасность стала «бутылочным горлышком» для трафика, входящего и исходящего из большинства гипермасштабируемых центров обработки данных. Это отрицательно сказывается на взаимодействии с пользователем и приводит к снижению производительности, в результате чего многие сетевые администраторы испытывают давление со стороны бизнес-подразделений с требованиями смягчить меры безопасности. Разрешение всему трафику входить и выходить из сети организации без обеспечения безопасности подвергает организации риску кибератак, которые могут серьезно подорвать репутацию их бренда и привести к потенциальной потере доходов из-за длительного простоя. Хотя многие организации успешно развернули гипермасштабируемые сетевые архитектуры, достижение гипермасштабируемой безопасности оказалось серьезной проблемой. На сегодняшний день некоторые поставщики заявляют, что они реализуют гипермасштабируемую безопасность с помощью нескольких брандмауэров, объединенных вместе для достижения гипермасштабируемой архитектуры, которая оказалась громоздкой и дорогой. Аппаратное ускорение с помощью специализированных сетевых процессоров NP7 FortiGate 4400F представляет собой первое уникальное компактное масштабируемое и производительное устройство, которое идет в ногу с ростом современных гипермасштабируемых центров обработки данных, и обеспечивает следующие варианты использования:

Высокоскоростная электронная розничная торговля. Позволяет высокоскоростным предприятиям электронной розничной торговли предоставлять своим клиентам лучший пользовательский опыт, поддерживая десятки миллионов подключений в секунду, обеспечивая необходимый 4-й уровень безопасности и аппаратно-ускоренное предотвращение распределенного отказа.от сервисных (DDoS) атак.

Передовые исследования: Повышает производительность передовых исследовательских центров и других отраслей, таких как нефтегазовая, за счет поддержки безопасной передачи чрезвычайно больших наборов данных — также известных как потоки слонов — со скоростью до 100 Гбит / с. В ситуациях, когда требуется шифрование на высокой скорости, IPsec может быть незаметно активирован с целью поддержки потоков туннелей IPsec с высокой пропускной способностью.

Финансовые учреждения, облачные провайдеры и другие крупные предприятия. Позволяет предприятиям запускать услуги наиболее гибким и безопасным способом для повышения производительности и доходов. Ускоряя сегментацию на основе VXLAN, FortiGate 4400F обеспечивает сверхбыструю связь между крупно масштабируемыми службами (такими как вычисления, хранилище или приложения), которые размещены в физических и виртуализированных доменах. Эти крупномасштабные сегменты можно защитить с помощью базового 4-го уровня безопасности или расширенного седьмого.

Современный гиперподключенный мир позволяет осуществлять обмен данными между пользователем, пользователем и машиной, а также между машинами, что, в свою очередь, предъявляет огромные требования к безопасности, масштаб которой должен быть обширным. По мере перехода от 4G к 5G эти требования будут доведены до предела, поскольку группы эксплуатации сети должны обеспечивать как безопасность, так и непрерывность бизнеса. Большинству решений не хватает необходимого масштаба для преодоления нехватки IPv4-адресов, соответствования растущим требованиям к пропускной способности мобильной связи и увеличения числа зашифрованных туннелей, соединяющих инфраструктуру. Последнее, в свою очередь, не позволяет операторам связи обслуживать большой круг клиентов. FortiGate 4400F решает эти проблемы уникальным образом, обеспечивая:

Трансляцию сетевых адресов операторского уровня (CGNAT), которая обеспечивает гипермасштабируемую сеть доставки пакетов (PDN), сохраняя при этом высокий уровень пользовательского опыта с аппаратным ускорением скорости настройки сеанса пользователя, малой задержкой и аппаратным ведением журнала для аудита и контроля.

Критический масштаб для шлюза безопасности (SecGW) в сетях 4G и 5G для управления сетью радиодоступа (RAN), позволяющий поставщикам услуг создавать сети с высокой пропускной способностью, обеспечивающие максимальную отдачу от инвестиций.

Позволяет поставщикам услуг дифференцировать предложения своих клиентов, предоставляя дополнительные услуги с высокой добавленной стоимостью, такие как родительский контроль с такими технологиями, как фильтрация URL-адресов.

FortiGate 4400F следует сетевым принципам, основанным на безопасности, для создания гипермасштабируемых, безопасных распределенных сетей и гипермасштабируемых центров обработки данных. Сетевые решения, основанные на безопасности, не только быстрее и масштабнее, чем у конкурентов, они также намного более рентабельны, обеспечивая лучшее в отрасли соотношение цена / производительность в компактном форм-факторе, что дополнительно снижает затраты, связанные с сокращением пространства базирования, требованиями к мощности и охлаждению мощностью и охлаждением. требования. Fortinet также предлагает лучшие в отрасли возможности автоматизации и оркестровки в составе Fabric Management Center и FortiOS. Кроме того, Fortinet продолжает поддерживать открытые API-интерфейсы и отраслевые инициативы, такие как OpenConfig, с целью обеспечения автоматизации для оптимизации операций.

FortiGate 4400F, как часть интегрированной платформы безопасности Fortinet Security Fabric, также обеспечивает безопасность гибридных центров обработки данных: