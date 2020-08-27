Ford начала строительство завода в США по производству электрических пикапов F-150

Компания Ford начала строительство нового завода по производству электрических пикапов F-150, сообщает Bloomberg. Он будет построен в Дирборне (штат Мичиган), рядом с существующим заводом компании по выпуску пикапов.

В 2019 году Ford продала около 900 тыс. пикапов серии F, что принесло ей доход около 42 млрд. долларов. В планах компании — вывести на рынок электрический пикап F-150.

Ранее Даррен Палмер (Darren Palmer), глава Ford Team Edison заявлял, что электрический F-150 должен появиться на рынке «раньше 2022 года». Он стал бы конкурентом Tesla Cybertruck, производство которого планируется начать в конце 2021 года. Но затем компания изменила планы, и теперь речь идет о старте производства в 2022 году.

В случае начала производства в 2022 году, электрический пикап Ford F-150 Electric появится уже после выхода на рынок Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Lordstown Endurance и ряда других электрических пикапов, серийное производство которых планируется в 2021 году.