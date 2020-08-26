Fitbit представила smart-часы с отслеживанием уровня стресса

Компания Fitbit представила две модели smart-часов под названиями Sense и Versa 3, а также фитнес-трекер Inspire 2. Каждое из новых устройств предоставляет информацию о состоянии здоровья пользователя и отслеживает его активность в течение дня.

Smart-часы Fitbit Sense получили AMOLED-дисплей с узкими рамками (диагональ и разрешение не указаны), который заключен в корпус из нержавеющей стали. Они оснащены аккумуляторной батареей, обеспечивающей до шести дней автономной работы. Устройство имеет стандартный набор сенсоров, а также новый датчик для измерения уровня стресса.

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Чтобы получить нужные показания, необходимо запустить приложение EDA Scan и положить ладонь на циферблат часов. Гаджет также способен измерять уровень кислорода в крови (SpO2), в том числе во время сна. Заявлена функция снятия ЭКГ, но она будет доступна позднее.

Fitbit Versa 3 представляет собой улучшенную версию предыдущей модели. Smart-часы получили обновленный дизайн, корпус стал более обтекаемым и защищенным (выдерживает погружения в воду на глубину до 50 м). Устройство получило датчик пульсометра Fitbit PurePulse 2.0 и заявленную автономность до шести дней. Есть датчик измерения частоты сердечных сокращений, дополненный технологией PurePulse 2.0, которая повышает точность получаемых данных. Кроме того, аксессуар оснащен встроенным динамиком для совершения звонков, модулем GPS и поддерживает платежи через Fitbit Pay.

Обе модели работают под управлением Fitbit OS и получили поддержку голосовых помощников Alexa и Google Assistant.

Фитнес-трекер Inspire 2 ориентирован на людей, которые регулярно занимаются спортом. Устройство оснастили пульсометром с возможностью круглосуточного мониторинга частоты сердечных сокращений, функцией отслеживания качества сна, поддержкой уведомлений из различных приложений и аккумулятором, обеспечивающим до десяти дней работы на одном заряде. В отличие от модели первого поколения, у Inspire 2 отсутствует физическая кнопка, на смену которой пришла сенсорная.

Smart-часы Fitbit Sense будут стоить 329 долларов, Fitbit Versa 3 – 229 долларов, а фитнес-трекер Inspire 2 – 99 долларов.

Все новинки уже доступны для предварительного заказа. В продаже появятся в конце сентября.