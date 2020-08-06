Facebook запустил аналог TikTok – Reels

Компания Facebook объявила о запуске собственного сервиса коротких видео Reels, аналога TikTok, созданного на базе Instagram. Впервые в тестовом формате он был запущен в Бразилии в ноябре 2019 года.

Редактор позволит создавать 15-секундные видео, регулировать скорость воспроизведения, накладывать свою музыку или добавлять аудиодорожку из каталога доступных треков (аналог функции Duet в TikTok), а также использовать AR-эффекты. Есть в Reels и собственная версия страницы «For You» в TikTok — лента Explore Feed. При ее прокрутке пользователь будет видеть как ролики тех каналов, на которые он подписан, так и публикации популярных аккаунтов в Instagram.

Создатели сервиса сообщают, что самым большим отличием Reels от TikTok стала его привязка к масштабной экосистеме компании — это дает возможность отправлять ролики своим друзьям непосредственно в Instagram.

Новый сервис уже доступен для пользователей iOS и Android в более чем в 50 странах.