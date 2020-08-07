Facebook продлевает удаленную работу сотрудников до июля 2021 года

Компания Facebook сообщила о продлении удаленной работы своих сотрудников до июля 2021 года. О точно таких же мерах объявила и Google. Такое решение обусловлено не прекращающейся пандемией COVID-19 в США.

Почти все из 48 тыс. работников Facebook в США были отправлены по домам еще в марте. Потом компания продлила удаленку до конца текущего года, теперь — до июля 2021 года.

«На основании рекомендаций экспертов в области здравоохранения и правительства, а также решений, принятых в ходе наших внутренних обсуждений, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года. Кроме того, мы выдаем сотрудникам дополнительно 1000 долларов на нужды домашнего офиса», — прокомментировала ситуацию официальный представитель компании Ннека Норвилл (Nneka Norville).

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что собирается перевести тысячи своих работников на полностью удаленную работу.