16.08.2020

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ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияFacebook объединяет функции для общения внутри Instagram с Messenger

Facebook объединяет функции для общения внутри Instagram с Messenger

Пользователи Instagram в США начали получать обновления приложений для операционных систем iOS и Android, в которых Facebook объединила функции для общения внутри приложений (директ) с приложением Messenger.

В обновленном приложении значок сообщений в правом верхнем углу заменили на логотип Messenger. Кроме того, пользователи Instagram теперь могут отправлять сообщения своим друзьям на Facebook.

Напомним, что Facebook объявила о своих планах по объединению чатов Instagram, WhatsApp и Messenger в одно приложение более года назад. Пока нововведение доступно только в США ограниченному количеству пользователей.

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