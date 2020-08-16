Facebook объединяет функции для общения внутри Instagram с Messenger

Пользователи Instagram в США начали получать обновления приложений для операционных систем iOS и Android, в которых Facebook объединила функции для общения внутри приложений (директ) с приложением Messenger.

В обновленном приложении значок сообщений в правом верхнем углу заменили на логотип Messenger. Кроме того, пользователи Instagram теперь могут отправлять сообщения своим друзьям на Facebook.

Напомним, что Facebook объявила о своих планах по объединению чатов Instagram, WhatsApp и Messenger в одно приложение более года назад. Пока нововведение доступно только в США ограниченному количеству пользователей.