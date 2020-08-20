Eurodesign проводит бесплатный вебинар для студентов

Бесплатный вебинар для студентов «Intro to DevOps» будет проведен для студентов по инициативе компании Eurodesign, предлагающей высококачественные услуги и самые современные решения в области телекоммуникаций.

Целью организации вебинара является создание условий для доступа студентов к знаниям в области ИТ, в частности, о технологиях DevOps во время карантинного режима.

В качестве спикера на онлайн-встрече выступит главный инженер по системам компании Eurodesig», сертифицированный специалист по технологиям DevOps и системной инженерии Джавид Ализаде. Отметим, что Джавид Ализаде ранее работал главным инженером по DevOps и системам в глобальной компании EPAM Systems, специализирующейся в области программной инженерии в США и Беларуси.

Вебинар, который состоится 25 августа в 11:00, проведется посредством програмы Microsoft Teams. Студентам, желающим принять участие в вебинаре, предлагается зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/1CE4VoSMEYZSkoFH9

Eurodesign уже более 20 лет специализируется на предоставлении ИТ-услуг, системной интеграции, ИТ-консалтинге и управлении проектами. Компания, имеющая многолетний опыт работы на рынке программного обеспечения, аутсорсинга и консалтинговых услуг, также предлагает такие услуги, как интеграция системы управления бизнесом, разработка мобильных или веб-приложений, сетевое строительство, системы безопасности. Eurodesign сотрудничает со многими ведущими мировыми компаниями, производящими программное и аппаратное обеспечение, такими как Cisco, Microsoft, Oracle, IBM, Siemens AG, HPE, Huawei, AVAYA и др.