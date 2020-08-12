12.08.2020

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Ericsson заключил соглашения о развертывании коммерческих 5G-сетей со 100 операторами

Ericsson

Компания Ericsson заключила 100 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с различными операторами, причем о 58 из них объявлено публично. В настоящее время на оборудовании Ericsson работают 56 коммерческих 5G-сетей на пяти континентах. Сотой по счету стала 5G-сделка с оператором Telekom Slovenij, анонсированная сегодня 12 августа.

Ericsson всегда уделял большое внимание сотрудничеству с операторами при разработке технологий 5G. О заключении первого партнерского 5G-соглашения компания объявила в 2014 году. Затем были заключены первые соглашения о намерениях, за которыми последовали испытания технологии 5G NR (New Radio) и контракты на развертывание сетей. Первая коммерческая сеть 5G была запущена в 2018 году.

Ericsson имеет полный портфель продуктов и решений для сети радиодоступа, опорной и транспортной сетей 5G. На оборудовании компании развернуты 5G-сети с неавтономной и автономной архитектурой, а также сети на базе технологии динамического перераспределения частотного ресурса — Ericsson Spectrum Sharing.  В сетях используется двухрежимное 5G-ядро со встроенной поддержкой облачных функций.

На оборудовании Ericsson развернуты сети улучшенного мобильного широкополосного доступа и сети фиксировано-беспроводного доступа в высоком, среднем и низком частотных диапазонах в условиях городской застройки, а также в пригородах и отдаленных районах. На ряде развитых 5G¬-рынков операторы предлагают образовательные и развлекательные услуги с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности.

Президент и исполнительный директор компании Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm): «Ericsson ориентируется на интересы своих заказчиков с самого начала разработки 5G-технологий. Мы рады, что в результате нашей работы 100 операторов из разных стран мира выбрали наши технологии для успешного достижения своих целей в области 5G. Интересы заказчиков остаются нашим приоритетом — мы будем помогать им обеспечивать использование преимуществ технологий 5G как критически важной национальной инфраструктуры для пользователей, отраслей, общества и страны».

Ericsson провел большую совместную работу с операторами, университетами, технологическими институтами и отраслевыми партнерами, благодаря которой были созданы 5G-кейсы для бизнеса и пользователей. В их числе — автоматизация заводов, умные офисы, телемедицина и другие кейсы для предприятий, а также приложения для Индустрии 4.0. В результате некоторых из этих партнерств были развернуты технологические 5G-сети, в том числе на заводах компании Ericsson в разных странах мира.

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