Ericsson и ЮНИСЕФ подключат к интернету все школы в 35 странах

Ericsson и ЮНИСЕФ объявляют о глобальном партнерстве, цель которого — помочь подключить к интернету все школы в 35 странах к концу 2023 года. Подключение к сети позволит каждому ребенку регулярно пользоваться цифровыми технологиями, необходимыми для получения образования.

Соглашение между Ericsson и ЮНИСЕФ — часть инициативы Giga, в рамках которой каждая школа должна быть подключена к интернету. Инициатива стартовала в прошлом году под руководством ЮНИСЕФ и Международного союза электросвязи (МСЭ). Ericsson — первая частная компания, выразившая желание вложить несколько миллионов долларов в Giga и ставшая глобальным партнером ЮНИСЕФ по работе над подключением школ к интернету.

По данным МСЭ, 360 млн. молодых людей сейчас не имеют доступа к интернету, а значит, их возможности для получения образования ограничены. Пользуясь интернетом на постоянной основе, молодежь сможет приобрести новые знания и возможности для профессионального развития.

Помимо финансовых средств Ericsson предоставит решения для обработки информации и будет оказывать помощь в анализе, валидации и мониторинге данных, транслируемых школами в режиме реального времени. Эти данные помогут государственным учреждениям и частным компаниям спроектировать и внедрить цифровые продукты для создания образовательных программ для детей и молодежи. Кроме того, Ericsson намерен привлекать своих многочисленных заказчиков к участию в инициативе Giga.

«Глубокое цифровое неравенство — одна из многих проблем неравномерного развития, выявленных в результате пандемии COVID-19. Закрытие школ и ограниченные возможности для получения дистанционного образования или их полное отсутствие заставили пересмотреть подход к образованию детей во всем мире. Наше партнерство с Ericsson будет способствовать доступу детей и молодежи к цифровым услугам для получения новых знаний», — комментирует заместитель директора ЮНИСЕФ по партнерским отношениям Шарлотта Петри Горницка (Charlotte Petri Gornitzka).

МСЭ в течение длительного времени занимается информационно-разъяснительной работой в сфере технологий и нормативно-правовых компетенций, содействуя подключению к интернету каждой школы в мире. Мы рады, что Ericsson присоединится к Giga и поможет в создании инструментов, необходимых для доступа всех школ к интернету», — комментирует директор бюро по развитию телекоммуникаций МСЭ Дорин Богдан-Мартин (Doreen Bogdan-Martin).

«Ericsson — ключевой партнер, способный помочь в решении имеющихся задач, благодаря своей технологической экспертизе, глобальному присутствию и многолетнему опыту участия в общественных и частных инициативах для учащихся и учителей. Совместная работа с ЮНИСЕФ и МСЭ способна действительно изменить ситуацию с подключением школ к интернету и помочь решить проблему цифрового неравенства», — комментирует вице-президент Ericsson в области корпоративной социальной ответственности Хизер Джонсон (Heather Johnson).

Кроме того, в рамках партнерства между ЮНИСЕФ и Ericsson будет уделяться большое внимание всемирной инициативе ООН Generation Unlimited, нацеленной на развитие и расширение возможностей молодежи в сфере образования и трудоустройства и помогающей получить знания, необходимые для участия в развитии цифровой экономики. Помимо этого, будет оказана поддержка плану действий ЮНИСЕФ в условиях пандемии COVID-19, чтобы дети продолжали учиться с помощью интернета и цифровых технологий.

За подключением школ к интернету можно следить по ссылке: www.projectconnect.world.

Подробная информация об инициативе Giga доступна по ссылке: www.gigaconnect.org.