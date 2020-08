Epic Games Store бесплатно отдает Wilmot’s Warehouse и первый эпизод 3 out of 10

В Epic Games Store началась раздача инди-головоломки Wilmot’s Warehouse.

Wilmot’s Warehouse – игра рассказывает о работнике склада Уилмоте. Ему предстоит навести идеальный порядок на складе и получить звезды качества за точность, чтобы открывать улучшения, помогающие облегчить работу. В игре можно сортировать больше 500 товаров, а также играть вдвоем в режиме разделенного экрана.

Вместе с Wilmot’s Warehouse бесплатным стал первый эпизод 3 out of 10 – игрокам предстоит попытаться сделать в худшей студии мира проект, оценки которого окажутся выше трех из десяти. Остальные ее четыре эпизода будут выходить по одной в неделю. Они включены в бесплатную раздачу.



Игры можно забрать до 13 августа.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут сразу три игры. Это The Alto Collection — сборник из приключенческих игр Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey, Remnant: From the Ashes — кооперативный фэнтезийный шутер, а также Total War Saga: Troy — стратегия о Троянской войне станет бесплатной одновременно с релизом, но забрать ее можно будет лишь в течение 24 часов.