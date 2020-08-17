Электрокроссовер Hyundai Kona Electric проехал более 1000 км без подзарядки

Компания Hyundai Motor объявила о завершении испытаний трех электрических кроссоверов Kona Electric на немецкой трассе Лаузицринг (северо-восток Германии), в ходе которых удалось установить новый рекорд по пробегу без подзарядки.

Целью испытаний, которые заняли около 35 часов, было преодоление отметки в 1000 км на одном заряде батареи. Электрокроссоверы Kona Electric преодолели эту отметку: машины проехали 1018, 1024 и 1026 км. Каждая из этих дистанций стала рекордной для электромобилей с блоком аккумуляторов емкостью 64 кВт·ч. Показатели расхода электроэнергии составили соответственно 6,28, 6,25 и 6,24 кВт·ч на 100 км пути.

Задействованные в тестах Kona Electric находились в полностью заводском исполнении и не подвергались доработкам. Они были оснащены стандартными шинами Nexen N Fera SU1 с пониженным сопротивлением качению и размерностью 215/55R17.

Кондиционеры и развлекательные системы в каждом кроссовере оставались выключенными во время теста — вся мощность использовалась только для поддержания движения. При этом в соответствии с правилами все время оставались включенными дневные ходовые огни. Водители (всего зарегистрировано 36 смен) передвигались со средней скоростью 29−31 км/ч.

На третий день испытаний каждому автомобилю Hyundai удалось преодолеть более 20 км на остаточном заряде батареи в 3%. На нулевой зарядке кроссоверы смогли проехать еще несколько сотен метров до полной остановки.