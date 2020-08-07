E Ink анонсировала 10,3-дюймовый гибкий дисплей ePaper для электронных книг

Компания E Ink анонсировала гибкий монохромный 10,3-дюймовый дисплей ePaper, выполненный по технологии электронных чернил. Подобные панели будут предназначены для электронных книг, которые смогут сгибаться так же, как смартфоны, оснащенные гибкими панелями OLED.

Информации о технических характеристиках немного. Новый дисплей E Ink всего на 0,1 дюйма больше модели, анонсированной еще в 2017 году. Основное различие между ними, заключается в интегрированной подсветки, которая улучшает читаемость текста при слабом освещении.

На данное время на рынке нет коммерческих электронных книг, которые были бы оснащены подобными гибкими экранами на базе технологии электронных чернил.