Дополненная реальность от АВВ упрощает установку робота на предприятии

Новое приложение ABB RobotStudio AR Viewer позволяет быстро и удобно визуализировать, как автоматизация с использованием роботов может вписаться в производственный процесс. Для этого понадобится смартфон или планшет.

С выходом обновленного мобильного приложения ABB с технологией дополненной реальности стало намного проще определить, подойдет ли внедрение роботизированного решения для существующего производственного процесса. Приложение является дополнением мощной программы RobotStudio по оффлайн-программированию, предназначенной для работы на персональных компьютерах.

Приложение RobotStudio AR Viewer можно использовать для тестирования любого проекта, созданного в программе RobotStudio. Благодаря ему заказчики могут получить представление, сколько и каких роботов или роботизированных ячеек им необходимо, как разместить их в производственном цехе и интегрировать с существующим технологическим оборудованием. Благодаря технологии дополненной реальности приложение накладывает проектируемое решение на настоящий производственный процесс. Оно позволяет масштабировать объекты вплоть до их полного размера и поворачивать их под разными углами, чтобы найти наилучшее решение.

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Одно из преимуществ AR Viewer — возможность увидеть спроектированную модель в действии. Благодаря опции хронометража можно проверить время производственного цикла, быстро перейти к определенному моменту анимации, чтобы найти способы повышения производительности или определить потенциальные проблемные участки.

Мобильное приложение бесплатно доступно в Apple Store и Google Play Store. Оно совместимо с любым умным портативным устройством, начиная от iPhone 6s, iPad Pro и выше и устройств на Android 7.0 и выше с поддержкой ARCore. Приложение — бюджетный, безопасный и легкий способ визуализации установки роботизированных решений, который могут использовать как отдельные специалисты, так и команды экспертов. При этом они не столкнутся со сложностью функционала, вопросами гигиены или чувством дурноты, которые иногда возникают при использовании решений на основе виртуальной реальности.

Приложение AR Viewer идеально как для компаний, которые делают первые шаги в роботизации, так и для тех, кому раньше не хватало времени или ресурсов приступить к планированию внедрения решений по роботизации.

«Из разговоров со средним и малым бизнесом мы знаем, что многие компании рассматривают возможность установки роботизированных решений в том или ином виде, но не уверены, с чего начать. RobotStudio — наш интуитивно понятный цифровой инструмент, который помогает упростить внедрение и использование роботов. Наша новая программа AR Viewer еще больше упрощает для наших заказчиков доступ к обширным возможностям RobotStudio, помогая увидеть, как можно внедрить роботов в производство и как автоматизация может повысить эффективность и гибкость существующего процесса перед тем, как принять решение об инвестициях», — отметил Антти Матинлаури (Antti Matinlauri), руководитель по продукту подразделения «Робототехника» компании ABB.

Программа RobotStudio компании ABB продолжает устанавливать стандарты в моделировании робототехнических систем и оффлайн-программировании. Благодаря широким возможностями проектирования, выбора конфигурации и пуско-наладки как отдельных роботов, так и сложных роботизированных систем в виртуальном пространстве, программа помогает протестировать решение и внести в него улучшения еще до того, как это решение будет воплощено в реальности. С RobotStudio можно быстрее устанавливать новые производственные линии и наращивать скорость их работы до полной мощности без каких-либо сюрпризов на этапе пуско-наладки.

RobotStudio доступна бесплатно до 31 декабря 2020 г. вместе с бесплатным обучающим курсом, с помощью которого пользователь может раскрыть широкие возможности этого программного обеспечения. Получить дополнительную информацию о RobotStudio и посмотреть в действии новое приложение AR Viewer можно по ссылке https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio.