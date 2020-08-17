Для желающих работать в Kapital Bank создан новый портал

Kapital Bank – один из крупнейших работодателей страны, анонсировал очередное новшество для тех, кто хочет утроиться на работу. Так, желающие подать заявку на различные вакансии банка, могут воспользоваться новым порталом www.hr.kapitalbank.az и создать там свой личный кабинет.

Для создания эффективной платформы были получены предложения от ряда вендоров, и в итоге для реализации этого проекта в качестве партнера была выбрана компания «Crocusoft». Продемонстрировав высокий профессионализм и инновационный подход при подготовке портала, компания «Crocusoft» оперативно выполнила все поставленные перед ней технические задачи.

На удобном в использовании портале при создании личного кабинета кандидаты должны указать подробную информацию о себе – имя, фамилию, дату рождения, адрес проживания, контактные данные, образование, знания языков, сертификаты и опыт работы. После того, как личный кабинет будет готов, кандидаты могут начать подавать заявки на различные вакансии в Kapital Bank. На портале представлена подробная информация обо всех имеющихся в банке вакансиях.

После того, как кандидат выберет определенную вакансию, остальные подходящие ему рабочие места будут автоматически размещены в личном кабинете. Кроме того, на портале можно искать различные вакансии, используя ключевые слова по сферам деятельности.

«Kapital Bank — крупнейшее финансовое учреждение с наибольшим числом сотрудников среди банков страны. Цель создания такого портала заключается в том, чтобы облегчить новым кандидатам процесс подачи заявок о приеме на работу, а также создать для банка определенную электронную базу кандидатов. Создание онлайн-платформ в эпоху пандемии чрезвычайно важно. HR команда Kapital Bank вот уже долгое время проводит интервью с кандидатами в онлайн-формате через программу Zoom. Ряд внутрибанковских процессов, перейдя на новую онлайн-платформу, теперь также будет осуществляться удаленно», — отметила директор департамента по Управлению Человеческими Ресурсами Kapital Bank, Фаргана Мамедова.

Стоит отметить, что на новом портале размещена информация о рабочей среде в Kapital Bank, командном духе, ценностях, а также опубликованы полезные статьи и советы для построения успешной карьеры. Если вы также хотите стать частью команды Kapital Bank, желаете начать или продолжить свою карьеру в первом банке страны, перейдите по ссылке www.hr.kapitalbank.az и зарегистрируйтесь на портале.