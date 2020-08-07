Данные европейских пользователей TIkTok будут размещаться в новом дата-центре в Ирландии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит популярный видеосервис TikTok, объявила о выборе Ирландии в качестве местоположения своего третьего ЦОД. Это означает, что информация о европейских пользователях TIkTok будет размещаться на ирландских серверах. Кроме того, географическая близость к потребителям улучшит отзывчивость и скорость работы сервиса. Стоимость проекта в рамках программы инвестирования составляет 415,8 млн. евро.

Это первый дата-центр компании в Европе, до сих пор популярный сервис по созданию и обмену коротких видео хранил все пользовательские данные в США с резервной копией в Сингапуре. TikTok — первое китайское приложение, которое стало международным хитом.

Тео Бертрам (Theo Bertram), директор европейского подразделения TikTok по связям с общественностью, отметил, что в Европе существуют опасения по поводу передачи данных в США, поэтому строительство дата-центра в Ирландии для хранения данных пользователей на месте придаст больше уверенности ЕС по поводу защищенности конфиденциальной информации.

Ожидается, новый ЦОД будет запущен в эксплуатацию в начале 2022 года.