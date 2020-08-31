31.08.2020

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D-Link выпустила маршрутизатор EXO AX5400 с поддержкой Wi-Fi 6

D-Link EXO AX5400

Компания D-Link выпустила новый маршрутизатор EXO AX5400 (модельный номер DIR-X5460) с поддержкой Wi-Fi 6, способный обеспечить качественную беспроводную связь в помещениях большой площади. Поддерживается работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 GHz. В первом случае скорость передачи данных достигает 600 Мбит/с, во втором — 4800 Мбит/с.

D-Link EXO AX5400

Реализована технология OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Говорится о поддержке системы MU-MIMO (Multi-user MIMO). Настройка и управление могут осуществляться через мобильное приложение для операционных систем Android и iOS.

Предусмотрено наличие шести антенн, две из которых являются съемными. Есть четыре гигабитных порта LAN и один гигабитный порт WAN. Для подключения внешних устройств предусмотрено по одному порту USB 2.0 и USB 3.0.

Стоимость маршрутизатора D-Link EXO AX5400 составляет 350 долларов.

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