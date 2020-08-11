11.08.2020

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Cisco представила концептуальный проект комбинированного рабочего места

Работа перестала быть местом, куда приходят – теперь это то, что мы делаем. Таким образом, рабочий процесс будущего объединяет нахождение в офисе и деятельность в удаленном режиме. Чтобы заказчики могли с уверенностью смотреть в будущее, Cisco разработала концепцию, которая поможет наладить эффективную удаленную работу и одновременно откроет путь к безопасному возвращению в офис.

Поддержка удаленных работников

В комбинированном рабочем пространстве все члены команды должны располагать равными условиями для совместной работы. Каждый должен иметь возможность продуктивно работать вне зависимости от используемого устройства или интернет-соединения. Сегодня мы представляем шесть функций, которые помогут в течение рабочего дня, независимо от того, где он протекает.

  • Видео для всех.Очень многие удаленные сотрудники испытывают неудобства из-за плохой связи дома. Мы доработали приложение Webex, и теперь высокое качество обеспечивается даже при потере 50% пакетов. Интеллектуальное масштабирование видео с разрешением 360p и ниже позволяет получить качество, аналогичное разрешению 720p. А за счет кодирования с учетом «области внимания» Webex обеспечивает повышенное качество изображения на более важных участках – например, на лицах собеседников.
  • Виртуальный, размытый или индивидуальный фон.Webex — первое приложение, в котором виртуальный и размытый фоны реализованы на всех устройствах и платформах — Windows, Mac и Android. Чтобы избежать ненужных отвлекающих моментов, фон можно размыть, выбрать виртуальный или создать свой собственный, — и внимание сосредоточится на говорящем и том, что он хочет донести, а не на том, что находится у него за спиной.
  • Помощник Webex Assistant for Meetingsсущественно упростит проведение встреч: он может делать заметки и записывать вопросы, требующие конкретных действий , а если нужно найти ключевую тему, которая обсуждалась на нескольких совещаниях, проведет поиск по транскрипции. С Webex Assistant работа дома может стать даже продуктивнее, чем в офисе.
  • Предпросмотр экрана перед передачей картинки.Наверное, каждому приходилось участвовать в презентации, когда ведущий забывал нажать кнопку передачи изображения со своего дисплея и вспоминал об этом только на пятом или шестом слайде. А бывало и так, что на экран случайно выводился конфиденциальный документ. Функция предварительного просмотра экрана перед передачей картинки позволяет с самого начала увидеть, что именно передается на всеобщее обозрение.
  • Можно спросить?Задать вопрос или вставить комментарий при удаленной работе бывает проблематично. В приложении Webex всегда была кнопка «поднять руку», однако теперь сделать это можно на любом устройстве, даже присоединившись к встрече с простого телефона. К тому же тот, кто «поднимает руку», теперь сразу становится заметнее, т.к. перемещается в начало списка участников.
  • Расширение корпоративного функционала Webex Teams.Сейчас многие превратили в офисы часть своих кухонь, разместившись в уголке с ноутбуком и сотовым телефоном. С помощью Webex Calling и таких новых функций Webex Teams, как визуальная голосовая почта, локальный поиск контактов и перевод вызова с одного устройства на другое, стало гораздо проще связываться с коллегами. Теперь привычными офисными функциями можно пользоваться дома — на компьютере и мобильном телефоне.

В то же время, провести весь день дома, уткнувшись в ноутбук с видеоконференцией, вряд ли сочетается с равными возможностями. Именно поэтому мы разработали такие устройства, как Webex DeskPro, которые позаботятся о здоровье, не дадут устать и помогут успешно трудиться целый день.

Помощь в возвращении в офис

Кто-то уже возвращается в офис, а кого-то там не будет еще не один месяц. Тем не менее, когда наступит этот день, все должны чувствовать себя в безопасности. С этой целью Cisco в рамках своей концепции комбинированного рабочего места предлагает интеллектуальные бесконтактные рабочие места.

  • Приложение Webex Teams давно выступает в роли пульта управления для Webex-устройств. С его помощью можно позвонить, отключить звук, изменить аудио, передать изображение с экрана, закончить встречу или вызов — с телефона или ноутбука, не прикасаясь ни к каким чужим предметам.
  • Кроме того, можно использовать голосовое управление, и участникам для начала встречи или передачи изображений не придется вообще ни к чему прикасаться.
  • На общей части экрана приложение напомнит о необходимости соблюдать меры предосторожности и поддерживать социальную дистанцию.
  • Сообщения о превышении допустимого числа участников в зале, генерируемые с помощью высококачественных датчиков в зальных устройствах, транслируются в реальном времени.
  • Информирование о графике уборки сообщает сотрудникам, когда последний раз проводилась дезинфекция.
  • В открытом офисе персональная гарнитура Cisco мгновенно подключит участника к общей рабочей станции без необходимости прикасаться к чему бы то ни было.

Безопасность находится на первом месте в любом проекте Cisco. Приложение Webex всегда поддерживало сквозное шифрование, и мы продолжаем совершенствовать меры безопасности, с тем чтобы ИТ-службы могли обеспечить максимальный уровень защиты. Теперь мы обновили алгоритм шифрования Webex Meetings до AES-256-GCM.

«Все, что мы делаем, рассчитано на упрощение рабочего процесса, — сказал Джавед Хан (Javed Khan), вице-президент и генеральный менеджер подразделения совместной работы компании Cisco. — Мы разрабатываем функции, которым можно доверять, и которые позволяют успешно работать в любом месте».

 

Блог Джаведа Хана, вице-президента и генерального менеджера подразделения совместной работы компании Cisco: “Концептуальный проект комбинированных рабочих мест”.

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