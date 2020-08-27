Cisco анонсировала планы по приобретению компании BabbleLabs для повышения качества видеоконференций

Сегодня рабочее место там, где находится человек, поэтому нежелательные фоновые шумы становятся одним из самых распространенных отвлекающих факторов современной рабочей среды. Помогая пользователям избавиться от нежелательных звуков во время проведения онлайн-встреч, будь то лай собак, гул от газонокосилки или автомобильная сигнализация, Cisco (NASDAQ: CSCO) анонсирует намерение приобрести компанию BabbleLabs, Inc., расположенную в г. Кэмпбелл (Campbell), штат Калифорния.

Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Не ограничиваясь существующими решениями шумоподавления, BabbleLabs обеспечивает:

выделение речи из фонового шума;

устранение фонового шума в реальном времени;

повышение качества речи для улучшения общения, независимо от языка.

С приобретением BabbleLabs Cisco внедрит нативные функции шумоподавления во все решения своего портфолио совместной работы. Первоначально Cisco сосредоточится на применении технологий BabbleLabs для обеспечения максимального качества звучания для пользователей Webex Meetings, которые при этом могут подключаться как в конференц-зале, так и с помощью мобильного устройства. Не будем забывать, что первоклассный пользовательский опыт прежде всего подразумевает безопасность. BabbleLabs поддерживает стратегию Cisco касательно безопасной и конфиденциальной совместной работы, обрабатывая весь сигнал там, где находится источник шума, т.е. на клиентской стороне. Таким образом, BabbleLabs соответствует строгим политикам обработки данных, которые лежат в основе принципиального подхода Cisco к безопасности как неотъемлемой части любой системы.

«Мы чрезвычайно рады стать частью Cisco и группы совместной работы, — сказал Крис Роуэн (Chris Rowen), генеральный директор и сооснователь BabbleLabs. — Специалисты Cisco разделяют наши взгляды на речь как основу общения и совместной работы. Платформа Cisco Collaboration позволит быстро масштабировать нашу уникальную технологию повышения качества речи на сотни миллионов пользователей Webex».

Приобретение компании BabbleLabs проходит в рамках политики Cisco по инвестициям в ИИ-технологии и специалистов, проводимой последние три года и рассчитанной на повышение интеллекта, безопасности, эффективности и продуктивности решений для совместной работы. Cisco уделяет огромное внимание каждому этапу работы и совещаний. Это рассылка информации об участниках, возможность увидеть уже подключившихся участников и другие возможности до встречи, оптимизация аудио и видео, применение размытых или собственных фонов в любой ОС, бесконтактный обмен идеями и файлами, автоматическое составление протоколов, транскрибирование и т.п. во время встречи, а также автоматическая рассылка протоколов и оговоренных намеченных мероприятий по окончании встречи.