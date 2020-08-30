Цифровые решения Azercell в числе самых популярных on-line услуг

Компания «Azercell Telekom», обеспечивая доступность современных технологий для своих абонентов, в значительной степени обогатило спектр цифровых продуктов с начала этого года. Различные цифровые услуги, ставшие реальными посредством новых мобильных приложений, продолжают внимать интересам абонентов в соответствии с их требованиями и вкусами, значительно облегчая ежедневные бытовые процессы.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом, число абонентов, пользующихся цифровыми решениями от Azercell, увеличилось на 35% и достигло 500000 человек, и эта цифра продолжает расти.

Приложение для самостоятельного сервиса «Kabinetim» («Мой Кабинет»), позволяющее абонентам Azercell управлять своим номером- увеличивать баланс, подключать либо менять тарифные и интернет пакеты, активировать и деактивировать услуги, зафиксирована как одна из наиболее загружаемых программ в Азербайджане в системах iOS «App Store» и Android «Playstore» в категории «Бизнес».

В настоящее время популярным мобильным приложением пользуется более 270000 абонентов.

Для улучшения качества времяпрепровождения своих абонентов в условиях карантина и социальной изоляции в связи с пандемией COVID-19, компания Azercell не только значительно увеличила спектра цифровых решений, но и предоставила пользователям различные скидочные кампании и ряд льготных пакетов.

Так, все меломаны, подключившиеся к ежемесячному пакету приложения «Zvuk», смогли безлимитно пользоваться услугой за счет бесплатного интернет-трафика. Наряду с зарубежной музыкой, в мобильном приложении «Zvuk» также предоставляется музыкальный контент различного жанра на азербайджанском языке.

Кроме этого, абоненты Azercell получили 50% скидку на ежемесячный пакет всемирно известного приложения «Busuu», позволяющего одновременно изучать 12 иностранных языков. Напомним, что по случаю Международного Дня Защиты Детей 1-го июня, компания Azercell подарила бесплатные 6 месячные языковые курсы «Busuu» около одной тысячи детей из малообеспеченных семей и семей шехидов, а также школьникам, страдающим от аутизма.

Следует отметить, что приложение «BluTV», позволяющее абонентам смотреть любимые сериалы на смартфоне, и приложение «NNTV», создающее условия для просмотра более 200 наиболее популярных каналов мира, являются программами, достигшими рекордных показателей по продолжительности использования среди абонентов. Подключившись к новому пакету «Sports» («Спорт») в приложении «NNTV», спортивные болельщики могут смотреть самые популярные матчи и спортивные соревнования. Помимо этого, в пакете «NNTV Kids», для азербайджанских пользователей стали доступными самые популярные развлекательные и развивающие детские каналы, такие как Disney, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon HD, TRT Cocuk, Детский мир, Карусель, Discovery Channel HD.

Следует отметить, что к вышеперечисленным и другим эксклюзивным цифровым услугам от лидера мобильной связи страны Azercell, можно легко и быстро подключиться посредством приложения самостоятельного пользования «Kabinetim». Для более подробной информации можно обратиться по ссылке: www.azercell.com/ru/