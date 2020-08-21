21.08.2020

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Цифровые камеры Sony теперь можно использовать для видеосвязи

Sony

Компания Sony выпустила приложение Imaging Edge Webcam, которое позволяет использовать некоторые модели цифровых камер в качестве веб-камер. ПО работает на компьютерах под управлением Windows 10.

Пользователи также смогут использовать свои камеры для потоковой передачи в реальном времени. Все что нужно — это USB-кабель и программное обеспечение.

«Веб-камера Imaging Edge позволяет пользователям осуществлять прямые трансляции и видеоконференции, а также в полной мере использовать передовые технологии обработки изображений Sony, такие как лучшая в отрасли автофокусировка, изображение высокого разрешения и уникальные особенности каждой совместимой камеры», — говорится в официальном заявлении Sony.

В настоящее время программное обеспечение совместимо с 35 моделями, включая Alpha 9 II, Alpha 9, Alpha 7R, Alpha 7R III, Alpha 7S II, Alpha 7S, Alpha 7 III, Alpha 6400, Alpha 6100, RX100 VII, RX100 VI, RX0 II, RX0, ZV-1 и Alpha 7S III.

Размер ПО составляет 6,2 Mb, скачать его можно бесплатно.

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