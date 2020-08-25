25.08.2020

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Что нового в серии смартфонов Galaxy Note 20?

Galaxy Note 20

Одним из запоминающихся моментов на презентации Unpacked было представление совершенной новой серии Galaxy Note. Такими фаблеты от Samsung мы еще не видели, теперь в линейке две модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Не зря производитель сменил «Plus» на «Ultra», так как разница между девайсами тоже «ультра»-заметная. Так они отличаются не только характеристиками и параметрами, но и материалами, из которых изготовлены.

Чисто зрительно модели Galaxy Note 20 от Galaxy Note 20 Ultra отличаются формой, таким образом первая имеет скругленные углы, тогда как вторая напоминает более четкий прямоугольник, а также размерами: 161.6 x 75.2 x 8.3 мм и 164.8 x 77.2 x 8.1, соответственно. Естественно, у моделей и разный вес 192 г и 208 г. Логично, что у Galaxy Note 20 Ultra диагональ дисплея немного больше -6.9”, здесь также применено разрешение 3088×1440 пикселей, против 6.7″ и 2400×1080 на Galaxy Note 20. Все параметры экрана пользователь может настроить под себя, например, отрегулировать яркость и тон, а фильтр «синего цвета» позволит снять напряжение с глаз. Также на смартфонах разная частота обновления изображения, у Note 20 — 60 Гц, а у «ультры» — ее можно повышать до 120 Гц. Благодаря данному обновлению использование S Pen вышло на новый уровень, таким образом отклик при нажатии на стилус ускорился в несколько раз. С улучшенным пером, можно использовать еще больше жестовых команд, удобней работать с документами, переключать музыку или слайды, а также делать заметки и выделять текст.

Новые Note стали первыми смартфонами, которые оснастили защитным стеклом нового поколения — Gorilla Glass 7 Victus. Таким образом, Galaxy Note 20 Ultra – это стеклянный монолит, здесь кроме дисплея и на задней панели использовано реальное стекло, а на Galaxy Note 20 использован визуально похожий на стеклянную поверхность — поликарбонат. Оба девайса доступны в эксклюзивном бронзовом цвете 2020 года. Окрас действительно невероятный, так как специальная структура атласного оттенка позволяет переливаться бронзе полностью раскрывая текстуру цвета.

Объемы памяти для обоих смартфонов одинаковые — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней. Однако только на Note 20 Ultra есть возможность использования microSD карты.

Дополнительно, Galaxy Note 20 Ultra предлагает основную камеру на 108 мегапикселей с широкоугольным объективом, 12-мегапиксельный телефотосенсор, пятикратное оптическое увеличение, и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. А основная камера с тремя модулями на Galaxy Note получила объективы на 12/12/64 МП, трехкратный оптический ЗУМ, а фронтальная камера с автофокусом на 10 МП прекрасно подойдет для портретных снимков.

Конечно разница между Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra видна сразу, но благодаря данному весьма обдуманному маркетинговому ходу, Samsung дает нам возможность получить премиум возможности за приемлемую цену. А самое главное все в неизменно традиционном качестве Samsung. У производителя, для Вас есть еще один сюрприз, так сделав предзаказ на смартфоны Galaxy Note 20 Ultra или Galaxy Note20 с 6 по 26 августа вы получаете в подарок Galaxy Live Buds (цвет подарочного продукта может меняться).

Дополнительную информацию о новых смартфонах серии Galaxy Note 20 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.

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