Что нового в серии смартфонов Galaxy Note 20?

Одним из запоминающихся моментов на презентации Unpacked было представление совершенной новой серии Galaxy Note. Такими фаблеты от Samsung мы еще не видели, теперь в линейке две модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Не зря производитель сменил «Plus» на «Ultra», так как разница между девайсами тоже «ультра»-заметная. Так они отличаются не только характеристиками и параметрами, но и материалами, из которых изготовлены.

Чисто зрительно модели Galaxy Note 20 от Galaxy Note 20 Ultra отличаются формой, таким образом первая имеет скругленные углы, тогда как вторая напоминает более четкий прямоугольник, а также размерами: 161.6 x 75.2 x 8.3 мм и 164.8 x 77.2 x 8.1, соответственно. Естественно, у моделей и разный вес 192 г и 208 г. Логично, что у Galaxy Note 20 Ultra диагональ дисплея немного больше -6.9”, здесь также применено разрешение 3088×1440 пикселей, против 6.7″ и 2400×1080 на Galaxy Note 20. Все параметры экрана пользователь может настроить под себя, например, отрегулировать яркость и тон, а фильтр «синего цвета» позволит снять напряжение с глаз. Также на смартфонах разная частота обновления изображения, у Note 20 — 60 Гц, а у «ультры» — ее можно повышать до 120 Гц. Благодаря данному обновлению использование S Pen вышло на новый уровень, таким образом отклик при нажатии на стилус ускорился в несколько раз. С улучшенным пером, можно использовать еще больше жестовых команд, удобней работать с документами, переключать музыку или слайды, а также делать заметки и выделять текст.

Новые Note стали первыми смартфонами, которые оснастили защитным стеклом нового поколения — Gorilla Glass 7 Victus. Таким образом, Galaxy Note 20 Ultra – это стеклянный монолит, здесь кроме дисплея и на задней панели использовано реальное стекло, а на Galaxy Note 20 использован визуально похожий на стеклянную поверхность — поликарбонат. Оба девайса доступны в эксклюзивном бронзовом цвете 2020 года. Окрас действительно невероятный, так как специальная структура атласного оттенка позволяет переливаться бронзе полностью раскрывая текстуру цвета.

Объемы памяти для обоих смартфонов одинаковые — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней. Однако только на Note 20 Ultra есть возможность использования microSD карты.

Дополнительно, Galaxy Note 20 Ultra предлагает основную камеру на 108 мегапикселей с широкоугольным объективом, 12-мегапиксельный телефотосенсор, пятикратное оптическое увеличение, и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. А основная камера с тремя модулями на Galaxy Note получила объективы на 12/12/64 МП, трехкратный оптический ЗУМ, а фронтальная камера с автофокусом на 10 МП прекрасно подойдет для портретных снимков.

Конечно разница между Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra видна сразу, но благодаря данному весьма обдуманному маркетинговому ходу, Samsung дает нам возможность получить премиум возможности за приемлемую цену. А самое главное все в неизменно традиционном качестве Samsung. У производителя, для Вас есть еще один сюрприз, так сделав предзаказ на смартфоны Galaxy Note 20 Ultra или Galaxy Note20 с 6 по 26 августа вы получаете в подарок Galaxy Live Buds (цвет подарочного продукта может меняться).

Дополнительную информацию о новых смартфонах серии Galaxy Note 20 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.