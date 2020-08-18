Число пользователей пакета «Full» от Nar возросло на 58%

Увеличилось количество пользователей пакетов «Full» от Nar, совмещающих в себе по доступным ценам интернет и минуты внутри страны. За первые 6 месяцев текущего года их число увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пакеты «Full» предоставляют многочисленные бонусы, которыми на рынке мобильной связи Азербайджана могут воспользоваться только абоненты Nar. Бонусы пользователей подключенных к пакетам «Full» не пропадают, а переносятся на следующий месяц. Благодаря услуге «Çevir», пользователи «Full», могут обменять разговорные минуты на мегабайты, и наоборот мегабайты на разговорные минуты.

Отметим, что в зависимости от потребностей пользователей существует 6 видов пакетов «Full». Для того чтобы подключиться к пакетам «Full» и приобрести подробную информацию перейдите по ссылке https://www.nar.az/ru/full/ либо воспользуйтесь приложением “Nar+”.