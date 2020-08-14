14.08.2020

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Bloomberg: Apple запустит единую подписку на свои сервисы

Apple

Компания Apple предлагает своим пользователям различные платные сервисы, каждый из которых оплачивается отдельно. Но вскоре ситуация может изменится. Apple перейдет на комбинированные тарифы новой линейки Apple One, объединяющие сразу несколько фирменных подписок в одну, сообщает издание Bloomberg.

Каждый из пакетов Apple One будет ориентирован на разные предпочтения пользователей. Базовая подписка будет включать Apple Music и Apple TV+, в более дорогой тариф также войдет игровой сервис Apple Arcade. В следующие два пакета будут добавлены Apple News+ и дополнительный объем облачного хранилища iCloud соответственно.

Единые подписки будут работать с системой Apple Family Sharing, которая обеспечивает доступ к сервисам для шести человек в рамках одного тарифного плана. Эти предложения призваны сэкономить потребителям от 2 до 5 долларов в месяц, в зависимости от выбранного пакета.

Ожидается, что новая подписка появится уже осенью этого года вместе со следующей линейкой iPhone.

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