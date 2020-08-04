04.08.2020

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Беззеркальная камера Olympus OM-D E-M10 Mark IV получила удобный экран и 20 Мр сенсор

Olympus OM-D E-M10 Mark IV

Компания Olympus представила четвертое поколение беззеркальной камеры OM-D начального уровня. E-M10 Mark IV оснащена новым 20 Мр сенсором Micro Four Thirds и процессором TruePic VIII. Производитель также обновил систему непрерывной автофокусировки камеры и предоставил поддержку для зарядки через USB. Улучшенный автофокус C-AF позволяет непрерывно фокусироваться на движущихся объектах. Беззвучный режим, который отключает звук срабатывания затвора и другие звуки работы камеры, полезен в ситуациях, когда посторонний шум нежелателен. Функция Advanced Photo помогает делать снимки, для которых обычно требуется немалый опыт.

Остальные функции E-M10 IV включают встроенную 5-осевую стабилизацию изображения с эффективностью до 4,5 ступени экспозиции, электронный видоискатель OLED со 100% покрытием кадра, множество сценических режимов и художественных фильтров и может снимать видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду. Запись осуществляется на карты памяти формата SD. Устройство оборудовано 3” сенсорным дисплеем с изменяемым положением и модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth. Размеры камеры составляют 122х 84х49 мм, а вес равен 383 гр.

Цена E-M10 Mark IV в комплектации body составит 699 долларов. Камера в комплекте с объективом 14-42mm F3.5-5.6 EZ оценена в 799 долларов.

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