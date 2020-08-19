Azercell добавил возможность управления мобильными приложениями в «Kabinetim»

Уникальное на современном телеком рынке мобильное приложение «Kabinetim» («Мой Кабинет») от компании Azercell, создает еще более широкие возможности для абонентов. Теперь «Kabinetim» станет для пользователей единым источником приложений Azercell, где они смогут подписаться на приложения компании, прослеживать свой текущий статус и управлять им. В последней обновленной версии «Kabinetim» создана возможность мгновенного подключения к приложениям iVi Mobil Cinema и BluTV. Для этого необходимо лишь перейти в раздел «Приложения» и выбрать то приложение, на которое вы хотите подписаться.

Напомним, что приложение iVi позволяет смотреть тысячи фильмов и сериалов одновременно на 5 устройствах. Подписка на BluTV предоставляет эксклюзивную возможность беспрепятственно смотреть турецкие фильмы и сериалы.

Приложение «Kabinetim» имеющее поддержку на азербайджанском, русском и английском языках предоставляет абонентам возможность полностью контролировать свой номер, увеличивать баланс, заказывать и менять тарифные и интернет пакеты, активизировать и деактивизировать целый ряд услуг.

В «Kabinetim» посредством онлайн чата, можно напрямую обратиться в сервис абонентского обслуживания. Выполнение большинства операций, связанных с номером самим абонентом наряду с экономией времени, облегчает решения бытовых задач абонентов, обеспечивает их постоянную информированность о статусе своего номера.

Многофункциональное приложение «Kabinetim», работающее как на операционной системе iOS так и на Android, можно бесплатно загрузить в App Store, PlayStore или же Huawei AppGallery.

В перспективе посредством «Kabinetim» можно будет подключиться к другим приложениям: к Busuu — для изучения иностранных языков, к онлайн библиотеке Bookmate, к NNTV, позволяющему подписаться на более чем 200 телеканалов, к Zvuk, имеющему музыкальную базу, объемом в около 40 миллионов песен, и другим приложениям.