Азербайджанские стартапы будут представлены на краудфандинговой платформе

Международный Банк Азербайджана, поддерживающий развитие инновационной экосистемы в нашей стране, совместно с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций провел конкурс стартап-проектов. Жюри были представлены 10 проектов, прошедших первый этап отбора. Из них было выбрано 5 победителей.

Целью конкурса является содействие развитию краудфандинга в нашей стране. Краудфандинг — современный механизм финансирования. Это метод коллективного финансирования любого проекта, который широко используется при финансировании стартапов, проектов малого бизнеса, благотворительных и культурных мероприятий.

Эта инициатива, реализованная Центром анализа экономических реформ и коммуникаций при поддержке Международного Банка Азербайджана, позволит местным стартапам также извлечь выгоду от краудфандинга. Победителям конкурса будет оказана маркетинговая и бизнес поддержка, а также помощь в подготовке профессиональных презентаций.

На следующем этапе портал EnterpriseAzerbaijan Центра анализа экономических реформ и коммуникаций разместит эти проекты на международной краудфандинговой платформе Kickstarter. Таким образом, будет запущена краудфандинговая кампания для коллективного финансирования этих стартапов.

Следует отметить, что Международный Банк Азербайджана также создал свой Инновационный центр IBA для поддержки стартапов в нашей стране. Несколько стартап-проектов сейчас находятся в стадии инкубации. Подробную информацию о центре вы можете получить здесь.