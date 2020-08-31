Автопилот Tesla теперь следит за знаками ограничения скорости при помощи камер

Компания Tesla выпустила обновление программного обеспечения 2020.36, которое включает несколько новых функций.

Одна из функций позволит системе автономного вождения задействовать камеры автомобиля для определения знаков ограничения скорости. Ранее система полагалась только на данные GPS. Таким образом, автопилот должен гораздо корректнее и быстрее реагировать на изменения скоростного режима.

Другая полезная функция — автомобиль на перекрестке подскажет водителю, что загорелся зеленый свет и можно ехать. Это поможет избежать неодобрительных сигналов от других водителей, если вы вдруг задумались и не сразу отреагировали на разрешающий сигнал.

Распространение обновления займет несколько недель.