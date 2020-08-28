28.08.2020

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Автомобилям Volvo доступна уникальная система очистки воздуха, которой можно управлять с помощью смартфона

Volvo

Компания Volvo сообщает, что для автомобилей модельного ряда 2021 года доступна усовершенствованная технология фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner (AAC), не имеющая аналогов в мировой автопромышленности. Технология является частью системы CleanZone и предлагается в качестве дополнительной опции для всей линейки Volvo, за исключением компактного городского кроссовера XC40.

Advanced Air Cleaner — это совместная разработка Volvo Cars и шведской компании Blueair. Ключевыми составляющими комплекса стали инновационный мультифильтр, датчик твердых частиц класса РМ2.5 (частицы менее 2,5 мкм) и высоковольтный ионизатор микрочастиц.

Работает AAC следующим образом. Встроенный климатический датчик измеряет количество взвешенных частиц PM2.5 в салоне и предоставляет эту информацию водителю — на центральном дисплее системы Sensus, а также в приложении Volvo On Call, с помощью которого владелец автомобиля получает возможность дистанционно оценить уровень загрязненности воздуха внутри автомобиля и провести его очистку до начала поездки.

Попадающие извне частицы сначала ионизируются, а затем захватываются высокотехнологичным мультифильтром. В случае если воздух снаружи слишком загрязнен, его подача приостанавливается и включается функция рециркуляции и очистки того воздуха, который есть в салоне. Благодаря технологии AAC воздух в салоне автомобиля очищается на 95 %.

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