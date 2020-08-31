ASUS ROG Swift PG259QN — игровой монитор с частотой обновления 360 Hz

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представил монитор Swift PG259QN с максимальной частотой обновления 360 Hz.

Монитор получил 24,5-дюймовую матрицу с разрешением Full HD (1920 х1080 пикселей), яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1 и углами обзора 178°. Время отклика монитора составляет 1 мс. Реализована поддержка HDR 10. Технология NVIDIA G-Sync гарантирует отсутствие таких нежелательных эффектов, как разрыв кадра, артефакты изображения или задержка ввода.

«ROG Swift 360Hz — самый «быстрый» в мире геймерский монитор для киберспорта, незаменимый в динамичных шутерах и играх в жанре королевской битвы», — заявил разработчик.

В мониторе есть несколько игровых режимов GameVisual: G-Sync Esports, RTS/RPG, «Гонки», sRGB, «Кино» и «Пейзаж», переключить которые пользователь сможет нажатием всего одной клавиши.

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Есть интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, два порта USB 3.0 и стандартное гнездо для наушников. Подставка монитора обеспечивает регулировку наклона в диапазоне от -5° до +20°, поворота от -25° до +25° и вращения от 0° до +90°. Также реализовано изменение высоты в пределах от 0 до 120 мм. Компактная подставка в форме буквы V экономит свободное место на столе и позволяет расположить клавиатуру и мышь максимально близко к монитору.

По случаю выхода монитора на рынок ASUS ROG запустила временную акцию совместно с чемпионом мира по игре Fortnite Bugha. Участники в социальных сетях могут предложить Bugha собственный челлендж для его реализации на новом мониторе, тем самым приняв участие в розыгрыше новинки.

В продаже модель появится в сентябре 2020 года по ориентировочной цене 699 долларов.