Apple yeni 27 düymlük iMac təqdim etdi. Buraya daha sürətli 10-cu Gen Intel prosessorları, daha çox operativ yaddaş, yeni nəsil AMD qrafika, ultra sürətli SSD-lər, Retina 5K ekran üçün yenilənmiş nano-şüşə, 1080p FaceTime HD kamerası və studiya keyfiyyətli mikrofonlar daxildir.

6 və ya 8 nüvəyə sahib 10-cu Gen Intel prosessorları olan 27 düymlük iMac üçün bir neçə variant mövcud olacaq.

Ən maraqlı xüsusiyyəti bəlkə də diskret qrafik kartlarıdır. 4GB GDDR6 ilə Radeon Pro 5300 və 8GB və ya 16GB GDDR6 ilə Radeon Pro 5500 XT. Yeni 27 «iMac 1799 dollardan başlayacaq. Ən bahalı modelin qiyməti 8799 dollardır.