13.08.2020

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Apple подписала контракт со студией Мартина Скорсезе

Apple

Компания Apple подписала соглашение о сотрудничестве с кинокомпанией Sikelia Productions, которая принадлежит знаменитому режиссеру Мартину Скорсезе (Martin Scorsese), пишет ресурс Deadline. Сообщается, что контракт заключен на несколько лет.

Соглашение предполагает, что у Apple будет преимущество в покупке прав на фильмы и телепроекты студии — компания планирует транслировать их в стриминговом сервисе Apple TV+.

Сотрудничество начинается с фильма Killers of the Flower Moon (Убийцы цветочной луны), который Apple согласилась продюсировать. В фильме будут сниматься Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Роберт Де Ниро (Robert De Niro).

Компания предоставила режиссеру более 180 млн. долларов, съемки картины начнутся в феврале 2021 года в США. Ленту покажут в кинотеатрах и на Apple TV+.

 

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