25.08.2020

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Apple откроет в Сингапуре свой первый магазин на воде

Apple

Компания Apple собирается открыть в Сингапуре первый фирменный магазин на воде. Для мегаполиса это будет уже третий Apple Store.

Магазин разместится в бухте Marina Bay Sands, снаружи он выглядит как огромный шар. С 2011 по 2016 годы в этом помещении располагался ночной клуб Avalon.

О планах по расширению сети Apple Store в Сингапуре Тим Кук (Tim Cook) рассказывал еще в декабре прошлого года. Открытие нового магазина крупной компании в период пандемии — явление необычное. Посетителей мало, но с возвращением мира к нормальной жизни ситуация наверняка изменится. Пока что даты открытия магазина на воде нет.

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