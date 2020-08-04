Компания Apple обновила линейку моноблоков iMac c дисплеями 21,5 и 27 дюймов. Дизайн устройств остался прежним, но они получили новейшие процессоры Intel десятого поколения, а также обновленную графику AMD. 21,5-дюймовая модель впервые получила SSD-накопитель в базовой комплектации.

В базовой комплектации компьютер теперь оснащается шестиядерным Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 GHz, а в самой мощной — восьмиядерным Core i7, работающим на частоте 3,8 GHz и способным динамически разгоняться до 5 GHz. Также есть возможность заказать iMac с десятиядерным Core i9, частота которого равна 3,6 GHz и способна разгонятся до 5 GHz.

За графику отвечают видеокарты AMD Radeon Pro 5300 с 4 Gb памяти GDDR6, Radeon Pro 5500 XT с 8 Gb видеопамяти, а также Radeon Pro 5700 (8 Gb) или Radeon Pro 5700 XT (16 Gb).

Кроме того, Apple добавила несколько новых опций для экрана. Теперь при заказе на сайте производителя можно выбрать опциональное матовое нано-покрытие для экрана, такое же, как у «профессионального» монитора Pro Display XDR. Это покрытие убирает блики практически без вреда для четкости и яркости экрана, но требует ухода при помощи специальной ткани. Есть поддержка функции True Tone, обеспечивающая комфортную для глаз цветовую температуру при любом освещении. Теперь в iMac устанавливается совершенно новая веб-камера, обеспечивающая четкую и качественную картинку в разрешении 1080p.

Стартовая цена модели с дисплеем 21,5 дюймов составляет 1099 долларов, 27-дюймовой модели — 1799 долларов.

Apple также обновила профессиональный моноблок iMac Pro. Базовая конфигурация оснащается десятиядерным процессором Intel Xeon W (3,0 GHz), за который ранее приходилось доплачивать. Все остальные характеристики остались прежними. Как и раньше, опционально доступны 14- и 18-ядерные Xeon. Стартовая цена не изменилась и составляет 4999 долларов, но учитывая установку более мощного чипа в базовой комплектации, стоимость обновленного iMac Pro снизилась примерно на 800 долларов.