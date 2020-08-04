AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных Android-смартфонов июля

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам июля. При подсчете итогового количества баллов учитывались достижения моделей смартфонов с наибольшим объемом встроенной памяти.

Лидером рейтинга в очередной раз стал OPPO Find X2 Pro, получивший 613048 баллов. Второе место занял OPPO Find X2 (606490). Замыкает тройку Redmi K30 Pro с результатом 601706 баллов.

В Топ-10 также вошли Xiaomi Mi10 Pro (600840), iQOO Neo3 (596141), OPPO Ace 2 (595408), Vivo X50 Pro+ (595404), Realme X50 Pro (588837), Meizu 17 Pro (587483) и iQOO 3 (587087).

Все модели Топ-10 оснащены процессором Snapdragon 865.