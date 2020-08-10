AnTuTu назвала самый мощный мобильный процессор первой половины 2020 года

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu назвала самую производительную однокристальную систему для Android-смартфонов первой половины 2020 года.

В рейтинге AnTuTu учитывались только производительность самого CPU и GPU без учета влияния оперативной памяти, накопителя и т.д.

Лидером стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 865 5G, набравший 401108 баллов. На долю CPU пришлось 182123 балла, а на GPU — 218985 баллов. Кроме того, флагман Qualcomm стал единственным чипом в рейтинге, преодолевшим рубеж в 400000 баллов.

На втором месте расположилась MediaTek Dimensity 1000+ с 341714 баллами. Тройку замыкает Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 327796 балами.

В Топ-10 также вошли Huawei Kirin 990 5G, Qualcomm Snapdragon, Huawei Kirin 990, MediaTek Dimensity 1000L, Huawei Kirin 980, Kirin 985 5G и MediaTek Dimensity 820.