Анонсирована The Witcher: Monster Slayer — мобильная AR-игра по «Ведьмаку»
Состоялся анонс The Witcher: Monster Slayer — мобильной AR-игры по вселенной «Ведьмака».
Действие игры разворачивается задолго до рождения ведьмака Геральта. Игроку предлагают самому влезть в шкуру охотника на монстров, которые заполонили Континент. Пользователь будет заниматься отловом разнообразной нечисти в разных локациях.
При сражениях нужно будет учитывать различные условия, включая время суток, погоду и так далее — некоторые из пунктов добавят преимущества в бою. После битвы можно будет собирать трофеи с поверженных врагов.
Также в игре будет представлена небольшая сюжетная линия, но ждать появления знакомых героев не стоит.
Разработчиками проекта выступают Spokko, дочерняя студия CD Projekt Group. AR-игра The Witcher: Monster Slayer будет доступна на iOS и Android, но точной даты релиза пока нет.