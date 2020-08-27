27.08.2020

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Анонсирована The Witcher: Monster Slayer — мобильная AR-игра по «Ведьмаку»

Monster Slayer

Состоялся анонс The Witcher: Monster Slayer — мобильной AR-игры по вселенной «Ведьмака».

Действие игры разворачивается задолго до рождения ведьмака Геральта. Игроку предлагают самому влезть в шкуру охотника на монстров, которые заполонили Континент. Пользователь будет заниматься отловом разнообразной нечисти в разных локациях.

При сражениях нужно будет учитывать различные условия, включая время суток, погоду и так далее — некоторые из пунктов добавят преимущества в бою. После битвы можно будет собирать трофеи с поверженных врагов.

Также в игре будет представлена небольшая сюжетная линия, но ждать появления знакомых героев не стоит.

Разработчиками проекта выступают Spokko, дочерняя студия CD Projekt Group. AR-игра The Witcher: Monster Slayer будет доступна на iOS и Android, но точной даты релиза пока нет.

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