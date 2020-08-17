Android-приложения теперь доступны для Windows 10

Компания Microsoft запустила полезное новшество операционной системы Windows 10 для пользователей смартфонов. В приложении Your Phone (Ваш телефон) заработала функция «Android-приложения на ПК».

Ранее эта функция была доступна только участникам тестовой программы Windows 10 Insiders. Теперь же старший программный менеджер Microsoft Анели Отеро Диаз (Analy Otero Diaz) объявила на своей страничке в социальной сети Twitter о том, что эта функция стала доступна всем пользователям.

Новая функция открывает доступ к работе с мобильными приложениями прямо на ПК. Можно «запускать»Android-приложения на ПК через Your Phone в отдельном окне, закреплять их на панели задач и в меню «Пуск».

На данное время функция работает не со всеми смартфонами. Воспользоваться ею могут только пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung. Также пока поддерживается запуск только одного приложения. До конца года Microsoft планирует реализовать возможность запускать нескольких Android-приложений на экране компьютера.

Для использования новой функции на смартфоне пользователя должно быть установлено приложение Link to Windows. Что касается ПК, то здесь требуется версия ОС начиная с Windows 10 October 2018 Update или более новая. Также смартфон и ПК должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

Поскольку функция находится на начальном этапе распространения, она может быть доступна не всем пользователям, а также могут наблюдаться сбои.