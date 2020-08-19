AMD выпустила бюджетный чипсет A520

Компания AMD выпустила новый чипсет 500-й серии — A520. Он рассчитан на использование в составе бюджетных материнских плат, оборудованных процессорным разъемом AMD Socket AM4.

AMD отмечает, что чипсет A520 готов обеспечить оптимизированную, надежную платформу с многочисленными вариантами подключения и высокой пропускной способностью для удовлетворения самых требовательных пользователей домашних и офисных ПК.

На данное время чипсет предназначен только для работы с процессорами AMD на базе Zen 2 — Ryzen 3000 (Matisse) и Ryzen 4000G (Renoir). Поддержки предыдущих поколений чипов Ryzen он не имеет. Чипсет AMD A520 также будет поддерживать будущие процессоры Ryzen для настольных ПК на базе архитектуры Zen 3. Компания не указывает, о каких именно чипах идет речь.

В отличие от старших чипсетов B550 и X570, предлагающих поддержку интерфейса PCI Express 4.0, логика A520 ограничена поддержкой PCI Express 3.0. Как заявляет AMD, в составе систем с процессорами Ryzen 3-го поколения материнские платы на базе нового чипсета способны обеспечить наличие до 26 линий PCIe 3.0. Заявлена поддержка до пяти разъемов USB 3.2 Gen 2, до шести нативных портов USB 2.0, до двух нативных USB 3.1 и до четырех портов SATA 6 Гбит/с.

Многие производители материнских плат уже представили свои новинки на чипсете AMD A520, выполненные в различных форм-факторах. В их числе такие компании, как ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte и MSI.