06.08.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareAMD анонсировала новые процессоры для бюджетных ноутбуков

AMD анонсировала новые процессоры для бюджетных ноутбуков

AMD

Компания AMD анонсировала новое семейство гибридных процессоров для ноутбуков начального уровня. Процессоры построены на базе архитектуры Zen, оснащены встроенной графикой Radeon Vega и ориентированы на использование в недорогих портативных ПК.

Модели AMD 3015e и 3020e – это 14-нанометровые двухъядерные чипы с тепловым пакетом в 6 Вт и высокой заявленной энергоэффективностью.

Процессор AMD 3015e с базовой частотой 1,2 GHz (2,3 GHz в режиме Boost) имеет четыре потока исполнения, поддерживает одноканальную память DDR4 (1600 MHz) и оснащен встроенной графикой Radeon Vega 3 (600 MHz). У модели AMD 3020e отсутствует многопоточность, при этом его максимальная тактовая частота составляет 2,6 GHz, а интегрированный графический ускоритель разогнан до 1000 MHz. Процессор поддерживает двухканальную память DDR4-2400. Обе новинки получили 1 Mb кэш-памяти L2 и 4 Mb кэша L3.

Ожидается, что первыми ноутбуками на базе новых бюджетных процессоров станут Lenovo 100e 2nd Gen и Lenovo 300e 2nd Gen. Обе модели получат процессор AMD 3015e. В продажу поступят в сентябре по цене 219 долларов и 299 долларов соответственно.

ТЕГИ:
Google объявила сроки закрытия сервиса Play Music
Google запустила функцию обмена файлами Nearby Share
Новости по теме
Hardware
AMD представила десктопные проце
Hardware
Представлены процессоры AMD Ryze
Hardware
Intel раскрыла характеристики ги
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!