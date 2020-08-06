AMD анонсировала новые процессоры для бюджетных ноутбуков

Компания AMD анонсировала новое семейство гибридных процессоров для ноутбуков начального уровня. Процессоры построены на базе архитектуры Zen, оснащены встроенной графикой Radeon Vega и ориентированы на использование в недорогих портативных ПК.

Модели AMD 3015e и 3020e – это 14-нанометровые двухъядерные чипы с тепловым пакетом в 6 Вт и высокой заявленной энергоэффективностью.

Процессор AMD 3015e с базовой частотой 1,2 GHz (2,3 GHz в режиме Boost) имеет четыре потока исполнения, поддерживает одноканальную память DDR4 (1600 MHz) и оснащен встроенной графикой Radeon Vega 3 (600 MHz). У модели AMD 3020e отсутствует многопоточность, при этом его максимальная тактовая частота составляет 2,6 GHz, а интегрированный графический ускоритель разогнан до 1000 MHz. Процессор поддерживает двухканальную память DDR4-2400. Обе новинки получили 1 Mb кэш-памяти L2 и 4 Mb кэша L3.

Ожидается, что первыми ноутбуками на базе новых бюджетных процессоров станут Lenovo 100e 2nd Gen и Lenovo 300e 2nd Gen. Обе модели получат процессор AMD 3015e. В продажу поступят в сентябре по цене 219 долларов и 299 долларов соответственно.